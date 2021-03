TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 22 marzo 2021

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, lunedì 22 marzo 2021. Queste tutte le notizie sportive tra calciomercato e Milan

Questa la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 22 marzo 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con i patemi d'animo di Juventus e Torino . I bianconeri, sconfitti in casa (0-1) dal Benevento dicono addio alle residue chance di Scudetto . I granata, sconfitti 1-0 a Genova dalla Sampdoria , invece, vedono da vicino lo spettro della Serie B . E il 3 aprile, dopo la sosta della Serie A , c'è il derby della Mole .

In alto, sotto la testata, si parla del titolo più vicino per l'Inter di Antonio Conte sebbene il Milan di Stefano Pioli, vittorioso 2-3 contro la Fiorentina, non abbia intenzione di mollare così facilmente. In copertina, poi, spazio alle vittorie esterne, entrambe per 0-2, dell'Atalanta a Verona e del Napoli sulla Roma.