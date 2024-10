Pagelle Fiorentina-Milan, i voti di Tuttosport: Morata ne azzecca poche

Le pagelle di Fiorentina-Milan 2-1 , partita della 7^ giornata della Serie A 2024-2025 . Voti e giudizi dei calciatori rossoneri secondo 'Tuttosport' oggi in edicola. Vediamoli insieme!

Fiorentina-Milan, le pagelle rossonere di 'Tuttosport'

Maignan: "Al 22' para un rigore a Kean (che lo trafigge due volte in fuorigioco). Per il francese è il secondo penalty parato in Serie A, dopo quello del 2022 a Berardi". Voto 6,5.