Pagelle Celtic-Milan, i voti alla prestazione del debuttante Dalot

Pagelle Celtic-Milan, ecco come ha giocato il portoghese Dalot

PAGELLE CELTIC-MILAN – Diogo Dalot, classe 1999, ha fatto ieri sera al ‘Celtic Park‘ di Glasgow il suo debutto ufficiale con la maglia rossonera. Il numero 5, infatti, ha giocato titolare in Celtic-Milan 1-3, gara valida per la prima giornata del Gruppo H di Europa League. Ma come ha giocato il sostituto di Davide Calabria? Analizziamo voti e giudizi della partita di Dalot basandoci su quanto pubblicato dai quotidiani, sportivi e non, oggi in edicola.

Corriere della Sera – Dalot, voto 5,5.

Repubblica – Dalot, voto 6.

Gazzetta dello Sport – Dalot, voto 6: “Per fortuna c’è stata la ripresa, dove ha preso sicurezza. Diciamo che nei primi 45′ ha pagato l’emozione del debutto. Troppa fatica con Diego Laxalt. Dal suo destro, cross educati”.

Corriere dello Sport – Dalot, voto 6: “Fa il suo esordio nel Milan trovando un avversario tosto e con motivazioni da ex come Laxalt. Impiega una ventina di minuti per prendere contatto con la nuova squadra ed appena Laxalt abbassa il ritmo, comincia a spingere. In futuro dovrà essere più intraprendere e più presente in fase offensiva”.

Tuttosport – Dalot, voto 5,5: “Esordio nel Milan con qualche passaggio sbagliato di troppo. Avrà tempo per crescere e per dimostrare quella personalità che ieri sera non si è vista”.

La media voto, nelle pagelle di Celtic-Milan, per Dalot, dunque, si attesta a 5,8. Una prestazione di poco inferiore alla sufficienza. LE PAGELLE POST-PARTITA COMPLETE DI CELTIC-MILAN DI EUROPA LEAGUE >>>