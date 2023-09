Pagelle Cagliari-Milan 1-3, i voti di Tuttosport: “Tomori ferma Luvumbo”

Tomori: "È l’unico dei suoi a frenare Luvumbo in campo aperto, poi si trasforma in Pippo Inzaghi per l’1-2". Voto 7.

Thiaw: " Duello molto fisico con Petagna, non lo perde". Voto 6,5.

Florenzi: "Torna a destra e fa il terzino-mediano, con ordine". Voto 6.

Reijnders: "Quando si accende, è un altro Milan, più veloce, più ficcante, più verticale. Esce a sorpresa, forse per non sfiancarlo". Voto 6,5. Musah (14’ st) 6: "Da buon jolly, si piazza davanti alla difesa e morde".

Adli: "La prova da vice Krunic è buona fra palloni recuperati e sventagliate in avanti (alternate a giocate troppo semplici che non piacciono a Pioli). Macchia la prestazione perdendo la palla da cui nasce l’1-0, si rifà nella ripresa murando Luvumbo". Voto 6. Pobega (14’ st) 5,5: "Qualche pallone perso che indispettisce il tecnico rossonero".

Loftus-Cheek: " Compassato - Pioli lo richiama -, perde in un paio di occasioni il tempo per fare male davanti. Sembra destinato a uscire, invece resta e trova il 3-1 dalla distanza". Voto 6,5.

Chukwueze: "Ha spazio, viene cercato spesso ma, stringi stringi, non fa male". Voto 5,5. Romero (25’ st) 5,5: "Debutto ufficiale, non lascia traccia".

Okafor: " Fatica a destreggiarsi fra i possenti centrali del Cagliari, ha due chance, ma non è cinico, poi è lesto a sfruttare il regalo di Radunovic". Voto 6,5.

Pulisic: "Fumoso per 40 minuti, poi si desta e crea le tre azioni da cui nascono i gol". Voto 7. Leao (25’ st) 5,5: "Molle"

Mister Pioli: "Ribalta la squadra per turnover, l’uno-due a fine primo tempo cambia una partita che stava diventando complicata". Voto 6,5. LEGGI ANCHE: Milan, bilancio in utile di 6 milioni. Non accadeva dal 2006

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.