Pagelle Cagliari-Milan 1-3, i voti del CorSport: “Loftus-Cheek esplosivo”

Adli: Peccato per il pasticcio difensivo che causa il gol del Cagliari: per il resto la sua regia non è male. Va anche considerato che non aveva giocato ancora neppure un minuto in stagione e non veniva utilizzato come titolare da un anno". Voto 6. Pobega (14’ st) 6: "Mette il fisico per ammorbidire gli slanci del Cagliari".