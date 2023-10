Pagelle Borussia Dortmund-Milan 0-0, i voti di Gazzetta: “Leao illegale”

Thiaw : "Il degno fratellino di Tomori. Allontana il cross basso di Malen, chiude Brandt, fa sapere a Dortmund che per lui è sempre derby della Ruhr. Cresce bene". Voto 6,5 .

Tomori : "Calce e martello. Martello in marcatura: è attento e se può aggredisce. Calce per tenere insieme il muro: salva su Brandt, Adeyemi e uno scambio Fullkrug-Reus". Voto 7 .

Reijnders : "Eleganza in due posizioni: gran giocata varticale per Pobega. Gli manca il senso del gol". Voto 6.

Pobega : "Lo spirito c'è il tempo per l'inserimento anche due tiri un pericolo". Voto 5,5 .

Chukwueze : "Sbaglia più di una scelta sfiora il gol ma prende in pieno Kobel nell'occasione finale". Voto 5,5 .

Pulisic : "Corre, ma non incide molto sulla partita". Voto 5,5 .

Giroud (il peggiore) : "Per il compleanno mangia torta con gol incorporato: che errore davanti a Kobel. Pericoloso mai. ". Voto 5 .

Okafor : "Utile per rapidità e creatività. Ha una mezza occasione". Voto 6.

R. Leão (il migliore) : "Ok, a volte è vagamente irritante ma se accelera è illegale. Prende due gialli e crea 5 occcasioni. Il Milan in avanti è lui". Voto 7 .

Mister Pioli : "Il Milan fatica e non trova la porta. Si, ma lui? Le scelte hanno un senso e i cambi lo portano vicino a vincere". Voto 6,5 .

