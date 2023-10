BVB-Milan 0-0, Garlando: “Leao devastante, ma c’è il problema del gol”

"...Il Milan si ritrova di nuovo a rimpiangere le occasioni sprecate, come con il Newcastle. Zero gol dopo 180’ zeppi di tiri sono imperdonabili. Ha ragione Leao: «In Champions, se non segni, paghi». La vittoria del Newcastle complica ulteriormente il quadro. Però il Diavolo torna in campionato anche con tante cose utili. Ha giocato una buona partita, meritava i 3 punti. Ha dimostrato personalità, non ha tremato sotto il Muro Giallo: un crash-test confortante per una squadra giovane. La difesa che ha preso 5 gol nel derby ne ha subito solo uno nelle successive 5 partite. La conferma di una solidità ritrovata, anche senza una pedina importante come LoftusCheek. Pioli ha sperimentato la regia di Reijnders e poi quella di Adli. Musah ha garantito dinamismo, lotta e copertura. Leao, a tratti, è stato devastane, ha fatto di tutto per far dimenticare lo sciagurato tacco contro il Newcastle e invece da ieri quel gol sbagliato per leggerezza pesa ancora un po’ di più. Come pesano i troppi gol sbagliati nel secondo tempo a Dortmund, per egoismo (Pulisic), scelte sbagliate o mancanza di cattiveria. Il Milan che si rituffa in campionato deve risolvere assolutamente il problema del gol. Giroud non segna dal primo settembre. Okafor, che ne ha segnati un paio nelle ultime due giornate di campionato, ieri non è riuscito a metterci una pezza. Per contendere lo scudetto al miglior attacco del campionato, quello nerazzurro, bisogna fare gol". Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>