Pagelle Bologna-Milan, i voti del CorSport: molto bene Reijnders

Calabria : "Non si limita a chiudere gli spazi molto bene, ma quando può cerca anche la spinta offensiva". Voto 6 . Dal 72' Kalulu : "Entra per dare una spinta". Voto 6 .

Thiaw: "Anche per lui una partita in totale controllo. Poche le opportunità per il Bologna". Voto 6,5. Dall'88' Kjær: "Pochi minuti anche per lui, niente da segnalare". Senza voto.