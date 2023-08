Bologna-Milan 0-2: “Il nuovo Diavolo è un carro armato” | Serie A News

Bologna-Milan, 'Monday Night' della prima giornata della Serie A 2023-2024, è terminata 0-2 per i rossoneri. Gol d'autore per il Diavolo

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha parlato di Bologna-Milan, posticipo della prima giornata della Serie A 2023-2024 disputatosi ieri sera allo stadio 'Dall'Ara' e terminato 0-2 per i rossoneri di Stefano Pioli. Il Bologna di Thiago Motta, all'inizio, ha illuso la sua gente (traversa di Charalampos Lykogiannīs dopo pochissimi secondi di gioco). Poi, però, il Diavolo ha alzato i giri del motore e per i rossoblu - troppo leggeri davanti senza Marko Arnautovic - non c'è stato più niente da fare.