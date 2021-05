Pagelle Atalanta-Milan: i voti di CorSera, Repubblica e Gazzetta

Le pagelle di Atalanta-Milan 0-2: ecco i voti dei calciatori rossoneri per la partita che ha visto il Diavolo tornare in Champions League

Le pagelle di Atalanta-Milan 0-2, gara della 38^ ed ultima giornata della Serie A 2020-2021. Con questi tre punti, i rossoneri di Stefano Pioli hanno concluso il campionato al secondo posto in classifica, a quota 79 punti. Quello che più conta, però, è che il Milan è tornato in Champions League a distanza di sette anni dall'ultima volta. Vediamo, dunque, voti e giudizi dei calciatori del Diavolo per Atalanta-Milan del 'Gewiss Stadium' nelle pagelle del 'Corriere della Sera', de 'La Gazzetta dello Sport' e di 'Repubblica' in edicola questa mattina.