Pagelle Atalanta-Milan 3-2, i voti di Tuttosport: “Pioli, squadra friabile”

Giroud : "Trova il gol dell'1-1, crea pericoli, si danna in copertura come un ragazzino". Voto 6,5 .

Jovic : "Prova a dare una sveglia come contro il Frosinone, non basta il secondo gol consecutivo ma è un segnale importante". Voto 6,5 .

Chukwueze: "In attacco sbatte sull'atalantino di turno, in difesa prenda esempio da Giroud su come si copre l'avversario: De Ketelaere approfitta di una delle sue dormite per l'assist a Lookman". Voto 4.