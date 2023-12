Milan, difesa che incubo! Emergenza e troppi gol subiti

Un'altra brutta sconfitta per il Milan. I rossoneri cadono un'altra volta in campionato. Una gara dai due volti: se si va a vedere solo il risultato, si può pensare a una beffa. Gol subito in pieno recupero e di tacco. Ma non è così: la squadra di Pioli ha meritato di perdere per un inizio incerto e per una ripresa davvero difficile da interpretare, con una squadra che ha sbandato a destra e a manca prima del gol di Jovic. Troppo poco per una rosa che, sulla carta, partiva con l'obiettivo di vincere lo Scudetto e cucirsi sulla maglia la seconda stella. Ora sembra un traguardo sempre più lontano, quasi un miraggio con l'Inter a più 9. In tutto ciò c'è una tendenza che fa preoccupare. La difesa del Milan fa acqua da tutte le parti e non è tutto giustificabile solo dalle pesanti assenze.