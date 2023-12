Pagelle Atalanta-Milan 3-2, i voti di Gazzetta: “Calabria da 4”

Calabria: "Già ammonito, cade in tentazione: falcia Miranchuk e ha pure la faccia di scandalizzarsi, nonostante il giallo sia aritmetico. Stressato da De Ketelaere nella ripresa". Voto 4.

Florenzi: "Primo tempo in versione Kimmich, il terzino che si fece centrocampista. Ma Florenzi non è Kimmich e agli sgoccioli finisce pure lui nel vortice innescato da Miranchuk". Voto 5.

Tomori: "Appare in tutti e tre i gol atalantini. Sul primo è sfortunato e devia in rete. Sul secondo non intercetta il cross di De Ketelaere. Sul terzo non “morde” Miranchuk e la palla passa". Voto 5.

Theo Hernandez: "Scenografiche le sue uscite palla al piede, folate di vento che però alzano polvere. Non ragiona da difensore centrale e la linea milanista balla su questo equivoco". Voto 5.

Musah: "Per correre, corre, ma dove va e che cosa fa? È questa la domanda che ci poniamo ogni volta che osserviamo Musah, giocatore generoso, però inconcludente". Voto 5,5.

Adli: "Va bene che si era distorto una caviglia pochi minuti prima, ma sul gol di Muriel fa la figura dell’imbambolato, del pensionato che guarda i lavori in corso al cantiere". Voto5.

Reijnders: "Regista di un centrocampo asimmetrico, con angoli troppo stretti o troppo larghi. Il suo senso geometrico ne risente. Reijnders depotenziato, nessuna intuizione". Voto 5.

Bennacer: "Entra all’ora di gioco, con il Milan sotto per 2-1. E con Bennacer la squadra ridiventa più logica, il giro-palla acquista un senso più compiuto. C’è bisogno del suo pragmatismo". Voto 6.

Pulisic: "Vivace a intermittenza. Qualche bollicina nel primo tempo, l’assist per il 2-2 di Jovic nella ripresa, ma pure un tiro sballato che avrebbe potuto spendersi meglio". Voto6.

Giroud: "l suo gol lo segna, si spende nei duelli aerei, si nota per qualche sponda. A 37 anni è difficile chiedergli di più. Non è lui il problema di questo Milan smarrito". Voto 6,5.

Jovic: "Secondo gol consecutivo, senza contare la palla per Hernandez da cui il rigore della vittoria contro la Fiorentina. Nella depressione, il ritorno di Jovic è un raggio di sole". Voto 6,5.

Chukwueze: "Neppure stavolta esce dal cono d’ombra in cui si è nascosto. All’inizio della ripresa perde il duello fatale con De Ketelaere, da cui il 2-1. In avanti non incide per nulla". Voto 5.

Loftus-Cheek: "Non trova la posizione tra centrocampo e trequarti. A suo modo è l’emblema dello spaesamento di fondo generato dal gioco fluido di Pioli nel primo tempo". Voto 4,5.

Mister Pioli: "Ci aspettavamo che insistesse sulla linea del pragmatismo, ma nei primi 45 minuti è ritornato a inseguire le chimere di un gioco oggi insostenibile. Crollo finale". Voto 5.

