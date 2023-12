Pagelle Atalanta-Milan 3-2, i voti del CorSport: “Chukwueze uomo in meno”

Calabria: "È costretto a starsene dietro, perché nel vortice del Milan bisogna dare una mano all’unico centrale che c’è. Il rosso diventa decisivo". Voto 5.

Florenzi: "Il quarto di sinistra che va ad affiancare Reijnders in fase di palleggio. Poi torna dalle sue parti e ci sta assai meglio". Voto 5,5.

Tomori: "È da solo tra esterni che si inventano mestieri insoliti. Su Lookman è sfortunato, come lo era stato quando Ederson gli ha ricacciato la volée. E sul 3-2, sparisce". Voto 5.

Theo Hernandez: "Sta in mezzo (e non c’entra nulla), s’allarga, attacca: tante cose che sembrano persino troppe". Voto 5,5.

Musah: "Di corsa, di sacrificio, andando ovunque". Voto 6,5.

Adli: "Fregato da Muriel". s.v.

Reijnders: "In cabina deve essere mancata la luce, perché la regia è pallida, almeno fino a quando Bennacer non va ad aiutarlo". Voto 6.

Bennacer: "Non solo ritmo, non solo faccia tosta, ma pure un carattere che dà un senso alla giornata, almeno fino a quando non arriva Muriel". Voto 6,5.

Pulisic: "I primi strappi diventano travolgenti, poi il ciclone si placa e resta normale. Ma le fiammate tornano e sistema il fiocco sul regalino per Jovic". Voto6,5.

Giroud: "È sublime sull’1-1 (come a Napoli, come in carriera), perché ha fisico e autorità. Butta via una chanche che gli offre (3’) st Loftus-Cheek ma gli succese (raramente) di essere imperfetto". Voto 6,5.

Jovic: "Per regalarsi una illusione. Per dimostrare che sente la porta". Voto 6,5.

Chukwueze: "È un’ombra che vaga senza avere una destinazione. L’uomo in meno". Voto 5.

Loftus-Cheek: "Ederson gli sfila spesso al fianco, in una sfida che diventa impari e di acuta sofferenza". Voto 5,5.

Mister Pioli: "Per codice, 4-3-3: poi è altro, Theo che esce, Florenzi che va al fianco di Reijnders, un'esagerazione che esclude dalla lotta scudetto". Voto 5,5.

