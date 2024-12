Milan-Sassuolo, le pagelle di Chukwueze: è quello di questa estate?

L'esultanza di Samuel Chukwueze (attaccante AC Milan) per uno dei suoi due gol in Milan-Sassuolo 6-1 (Coppa Italia 2024-2025) | News (Getty Images)

Milan-Sassuolo 6-1, i rossoneri vincono e convincono anche in Coppa Italia passando ai quarti senza difficoltà. Una gara dominata dal primo minuto dai ragazzi di Paulo Fonseca che hanno impresso il loro gioco da subito senza fare respirare il Sassuolo. Due gol e tante belle giocate per Samuel Chukwueze. Ecco le pagelle dai maggiori quotidiani sportivi italiani in edicola.