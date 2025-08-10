Milan, Sala: talento chiaro e limpido. Una suggestione per il futuro

Milan, Sala ha giocato quasi tutta la partita contro il Leeds nel centrocampo formato da lui, Jashari e Musah. Per il giovanissimo italiano un ottimo impatto e buoni spunti considerando anche la giovanissima età e il fatto che lo scorso anno abbia giocato praticamente solo col Milan Primavera. Per chi lo ha seguito con la squadra Under 20 rossonera non è stata una sorpresa: il talento di Sala è sotto gli occhi di tutti, chiaro e limpido. Noi di Pianeta Milan abbiamo analizzato la sua prestazione. Ecco la sua pagelle e il suo voto secondo la nostra redazione. PROSSIMA SCHEDA