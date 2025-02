Torino-Milan 2-1, i rossoneri cadono ancora dopo la bruciante eliminazione in Champions League inferta dagli olandesi del Feyenoord. E se, nella gara di ritorno, era stato Theo Hernandez a tradire con il rosso bruciante. Ieri sera contro i granata ha sbagliato clamorosamente Mike Maignan. Un'uscita senza senso, con Thiaw che stava proteggendo il pallone che sarebbe finito facilmente tra le mani del portiere francese senza il tentativo goffo di rinvio. L'estremo difensore del Diavolo non è al primo errore stagionale e sembra il lontano parente del portiere che aveva dominato in Serie A nelle sue prime stagioni con il Milan. Ecco il voti e le pagelle del francese dai maggiori quotidiani sportivi italiani in edicola. PROSSIMA SCHEDA