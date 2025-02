Milan, i tifosi stroncano Maignan: “Deleterio! Strappate il rinnovo, vi prego”

Torino-Milan 2-1, un altro disastro per i rossoneri dopo l'uscita del Diavolo dalla Champions League. Il Milan non riesce a rialzarsi, anzi cade ancora più in basso dopo l'eliminazione europea. I rossoneri hanno cercato in tutti i modi di segnare e di vincere le partite, dominando per larghi tratti le due partite, ma tutto ciò poco è servito. La squadra di Sergio Conceicao esce quasi distrutta da queste due gare. Con la probabile vittoria della Juventus contro il Cagliari il quarto posto sarebbe lontano otto punti e la stagione quasi finita a febbraio. Mike Maignan è stato tra i peggiori in campo, con l'errore che ha regalato il primo gol del Torino. Ecco i voti e le pagelle dei quotidiani sportivi italiani in edicola. PROSSIMA SCHEDA