Milan-Genoa, le pagelle di Tuttosport: disastro Kessié, Ibrahimovic ci prova

NEWS MILAN – Ieri pomeriggio, a ‘San Siro‘, si è disputata Milan-Genoa, recupero della 26^ giornata di Serie A, terminata con la vittoria esterna, 1-2, del Grifone di Davide Nicola. Queste, dunque, le pagelle del ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola con voti e giudizi dei calciatori rossoneri all’indomani della 10^ sconfitta in campionato.

Asmir Begović 5,5: sui gol è spettatore dei cross bassi che tagliano l’area piccola. Respinge male, in bagher, un tiro di Sanabria;

Andrea Conti 4,5: stringe spesso per dare manforte ai centrali e così offre il fianco a Criscito che dalla sua fascia sfonda spesso. Sui due gol è sempre distante dall’avversario (dal 46′ s.t. Davide Calabria s.v.);

Matteo Gabbia 5,5: a difesa schierata fa il suo, quando il Milan viene preso in contropiede perde un po’ le misure. Vedi la marcatura non esemplare – con Conti – su Pandev per lo 0-1;

Alessio Romagnoli 5,5: come il giovane compagno;

Theo Hernández 4: vive un momento di flessione. Spinge meno e quando lo fa non è efficace al cross. Dietro è assente: colpevole sul gol dello 0-1 quando è molle nel contrasto con Sanabria;

Franck Kessié 4: corricchia in mezzo al campo e non è mai incisivo. Inspiegabile la marcatura su Cassata in occasione dello 0-2: lo segue fino in fondo e lo lascia quando arriva il pallone. Perché?;

Ismaël Bennacer 5,5: è sempre nel vivo delle azioni offensive del Milan, ma spesso confusionario. Si attarda a chiudere su Sanabria in occasione dello 0-1 non capendo il pericolo;

Samu Castillejo 4,5: viene chiamato in causa spesso, i cross sono tanti (14), pochi quelli efficaci (3). Perde 26 palloni;

Hakan Çalhanoglu 5: galleggia tra centrocampo ed attacco, gioca molti palloni (male) e si mangia l’1-1 al 20′ (sponda di Ibra, spara su Perin) (dall’11’ s.t. Giacomo Bonaventura 6: entra in campo con grande verve e convinzione, da un suo tiro nasce l’1-2. Prestazione incoraggiante rispetto le ultime sottotono);

Ante Rebić 4,5: l’uomo del 2020 gioca solo 45′, tutti sotto ritmo (dal 12′ s.t. Rafael Leão 5: un po’ seconda punta, un po’ ala. Combina poco).

Zlatan Ibrahimović 6: non fa la punta, ma il regista offensivo. Ha fin troppa libertà d’azione, perché così il Milan si ritrova spesso senza un punto di riferimento in mezzo all’area. Ha una chance di testa, ma centra Perin, poi serve un assist al bacio per Çalhanoglu. Nella ripresa è opportunista a segnare il 60° gol in rossonero, ha anche altre chance che non concretizza. Perde pure 27 palloni, ma se non ci fosse lui …

All. Stefano Pioli 5: ha cercato di isolare la squadra dai problemi in società, ma la prestazione è stata deludente. Per molti prova opaca, distratta. Aggiusta le cose con Bonaventura, ma non basta. Colpevole, ma soprattutto vittima degli eventi.

