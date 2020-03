Milan-Genoa, Nicola: “Complimenti ai ragazzi: una squadra di uomini”

NEWS GENOA – Davide Nicola, tecnico rossoblu, ha commentato ai microfoni di ‘DAZN‘ la sfida Milan-Genoa, recupero della 26^ giornata di Serie A giocatosi a ‘San Siro‘. Queste le dichiarazioni di Nicola:

Sulla partita: “Giro i complimenti ai miei ragazzi, non è stata semplice. Hanno lavorato con dedizione e convinzione, non era facile. Il saluto finale? Era per la nostra gente, un saluto a distanza, perché, nella loro testa, questa non c’era”.

Sul modo di giocare del Genoa: “Devo dire che è stata una scelta in conseguenza all’abilità del Milan. Sono molto abili a fare quel tipo di gioco, noi per caratteristiche abbiamo perso un po’ di baricentro. Volevamo essere compatti, ma oggi per meriti del Milan non era semplice aggredire alti”.

Sulla scelta di Davide Biraschi: “Con Ante Rebic e Theo Hernandez, 13 gol in due, a sinistra arma sinistra importante per il Milan. Quindi, inserendo lui e Cristian Romero ho irrobustito la difesa, nella struttura, anche perché Zlatan Ibrahimovic gira spesso dalla parte cieca del difensore. La partita mi è piaciuta, ho visto che c’è una squadra di uomini. Questo è quello che mi interessa. Se c’è qualità, se ci sono virtù, nessun traguardo è precluso”.

Sulla possibile sospensione della Serie A: “Io personalmente ho apprezzato l’intervista di Jürgen Klopp. Non abbiamo noi la competenza per sapere cosa è giusto o non è giusto fare. Noi possiamo rimanere concentrati sul lavoro e sulla preparazione delle nostre squadre. Noi possiamo solo farci trovare pronti, intelligenti ad adattarci a qualsiasi situazione. Questo è quello che conta”.

Per le pagelle dei calciatori rossoneri stilate dalla redazione di ‘PianetaMilan.it‘ al termine del match tra i rossoneri ed i rossoblu, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android