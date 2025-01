Milan, Bennacer bocciato dai tifosi: “Disastroso! Non si regge in piedi”

Juventus-Milan 2-0, i rossoneri non sono scesi in campo nel secondo tempo della partita e hanno buttato via la possibilità di avvicinarsi al quarto posto. Anzi, i bianconeri hanno allungato in classifica con il Milan che si trova ora all'ottavo posto, dietro anche a un Bologna in netta ripresa. La squadra di Sergio Conceicao ha fatto una fatica immensa a centrocampo. Reijnders e Fofana sono con la spia della benzina accesa, così come Bennacer, ancora non entrato in forma dopo il lungo stop per infortunio. Il centrocampista algerino fa ancora tremenda fatica, mancano i suoi passaggi filtranti e spesso sbaglia passaggio e decisioni facili per un giocatore con le sue qualità. Ecco i voti di Bennacer dai maggiori quotidiani sportivi italiani. PROSSIMA SCHEDA