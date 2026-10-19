Il Milan di Rúben Amorim, che in campionato era reduce dall'1-1 di Reggio Emilia contro il Sassuolo, torna a vincere in Serie A e lo fa regolando a 'San Siro' per 3-2 l'Atalanta di Maurizio Sarri.

Con questo successo il Diavolo muove ancora la propria classifica issandosi al quarto posto a quota 15 punti, rimanendo in scia della coppia di testa del torneo, formata da Inter e Lazio, a quota 19 e resta anche dietro alla Roma (17); il tutto in attesa del match odierno del Cagliari.

Di seguito, analizziamo nel dettaglio le pagelle rossonere pubblicate dall'edizione odierna di Tuttosport, arricchite dal contro-altare tattico e dal confronto diretto con i giudizi della redazione di PianetaMilan.it.

Il tabellino sintetico del match

Marcatori : 24' Ramos (M), 43' Rabiot (M), 57' Gila (M), 66' Gaetano (A), 81' Krstović (A)

: 24' Ramos (M), 43' Rabiot (M), 57' Gila (M), 66' Gaetano (A), 81' Krstović (A) Il top per Tuttosport : Adrien Rabiot

: Adrien Rabiot Il flop per Tuttosport: Ardon Jashari

Difesa: Gila, prova da primo della classe. De Winter, che fatica

Maignan (Voto Tuttosport 7 ): "La parata su Zappacosta salva il Milan dal subire una clamorosa rimonta e cancella il ricordo dell’uscita sconsiderata nel primo tempo su Krstović".

(Voto Tuttosport ): "La parata su Zappacosta salva il Milan dal subire una clamorosa rimonta e cancella il ricordo dell’uscita sconsiderata nel primo tempo su Krstović". Gila (Voto Tuttosport 7,5 ): "Di testa segna il 2° gol in 95 partite in A, un diamante in una prova da primo della classe".

(Voto Tuttosport ): "Di testa segna il 2° gol in 95 partite in A, un diamante in una prova da primo della classe". De Winter (Voto Tuttosport 6 ): "Fatica oltremisura con Krstović".

(Voto Tuttosport ): "Fatica oltremisura con Krstović". Pavlović (Voto Tuttosport 6): "Gladiatorio a difesa del vantaggio ".

Il focus di PianetaMilan: non c'è assolutamente differenza tra l'analisi odierna del quotidiano sportivo romano con giudizi e pagelle del nostro Stefano Bressi di PM. Tutti i protagonisti del pacchetto arretrato rossonero, il portiere Mike Maignan e il terzetto difensivo composto da Mario Gila, Koni De Winter e Strahinja Pavlović, infatti, hanno incassato da noi il medesimo voto: 7 per il francese, 7,5 per lo spagnolo e 6 agli altri due. Di fatto, abbiamo visto la stessa partita!

Centrocampo: Musah serve come il pane; Moreira, velocità e intensità siderali

Chukwueze (Voto Tuttosport 6 ): "Attacca e difende con equilibrio".

(Voto Tuttosport ): "Attacca e difende con equilibrio". Musah (Voto Tuttosport 6,5 ): "In un Milan a trazione anteriore, serve come il pane uno che faccia tanta legna".

(Voto Tuttosport ): "In un Milan a trazione anteriore, serve come il pane uno che faccia tanta legna". Modrić (Voto Tuttosport 6,5 ): "Pennella da calcio d’angolo il pallone del tris di Gila".

(Voto Tuttosport ): "Pennella da calcio d’angolo il pallone del tris di Gila". Moreira (Voto Tuttosport 7): "L’assist per il raddoppio di Rabiot è punto esclamativo in una partita da urlo: velocità e intensità siderali per gli altri".

Il focus di PianetaMilan: anche qui 'Tuttosport' e 'PM' sono andati sulla stessa lunghezza d'onda. Sufficienza (voto 6) per Samuel Chukwueze, mezzo punto in più (voto 6,5) ai solerti centrocampisti Yunus Musah e Luka Modrić, prestazione di più alto profilo (voto 7) per l'inarrestabile Diego Moreira, autore del geniale assist per il gol di Adrien Rabiot. Fin qui, dunque, la valutazione delle loro prestazioni risulta quasi oggettiva.

Attacco: Pulisic fastidioso per l'Atalanta; Ramos sfiora la doppietta

Rabiot (Voto Tuttosport 7,5 - Migliore in campo ): "Nel primo tempo, dopo essere stato ammonito, rischia di farsi cacciare per reiterate proteste ma, da grande giocatore qual è, canalizza positivamente la rabbia segnando un gran gol. Completa l’opera con la torre che innesca Gila sul tris".

(Voto Tuttosport - ): "Nel primo tempo, dopo essere stato ammonito, rischia di farsi cacciare per reiterate proteste ma, da grande giocatore qual è, canalizza positivamente la rabbia segnando un gran gol. Completa l’opera con la torre che innesca Gila sul tris". Pulisic (Voto Tuttosport 6 ): "La sua posizione nel primo tempo risulta fastidiosissima per la difesa dell’Atalanta".

(Voto Tuttosport ): "La sua posizione nel primo tempo risulta fastidiosissima per la difesa dell’Atalanta". Ramos (Voto Tuttosport 6): " Sotto gli occhi di Pippo Inzaghi - accolto come un papa da San Siro rossonero - segna in modo impeccabile il primo rigore e sbaglia il secondo. Nel finale sfiora la doppietta ".

Il focus di PianetaMilan: qui, rispetto a 'Tuttosport', 'PM' ha assegnato un 8 pieno ad Adrien Rabiot, che con il gol e l'assist di ieri è arrivato a quota 4 reti e 4 assist in 9 partite totali in questa stagione tra campionato e coppa: giocatore totale, mai stato così forte neanche nei suoi trascorsi al PSG e alla Juventus. Stesso voto - 6 - per Christian Pulisic, mentre abbiamo premiato con mezzo punto in più - voto 6,5 - la prova di Gonçalo Ramos. Sbaglia un rigore, è vero, ma va anche vicino al secondo gol personale e gestisce in avanti tantissimi palloni.

I subentrati e la gestione di mister Amorim

Hutchinson (Voto Tuttosport: 5,5 ): "Al primo pallone centra il palo, quando però la gara si fa dura, mostra limiti evidenti in fase difensiva". (Dal 52')

(Voto Tuttosport: ): "Al primo pallone centra il palo, quando però la gara si fa dura, mostra limiti evidenti in fase difensiva". (Dal 52') Estupiñán (Voto Tuttosport: 5,5 ): "Entra lui e il Milan sbanda. Solo un caso?". (Dal 76')

(Voto Tuttosport: ): "Entra lui e il Milan sbanda. Solo un caso?". (Dal 76') Jashari (Voto Tuttosport: 5 - Peggiore in campo ): "L’errore che riapre la gara è imperdonabile". (Dal 76')

(Voto Tuttosport: - ): "L’errore che riapre la gara è imperdonabile". (Dal 76') Loftus-Cheek (Voto Tuttosport: 6 ): "Alza i chili in mezzo". (Dal 76')

(Voto Tuttosport: ): "Alza i chili in mezzo". (Dal 76') Tomori (Voto Tuttosport: Senza Voto): "Non giudicabile". (Dall'85')

Mister Amorim (Voto Tuttosport: 7): "Per un’ora mostra (finalmente) la miglior versione del suo Milan. Quando la squadra sbanda è lucido nel passaggio al 5-4-1, ma quanta sofferenza ... ".

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: noi di 'PM' abbiamo dato mezzo punto in meno, voto 6,5, a mister Rúben Amorim, con una specifica: avrebbe meritato 7,5, ma con la mezz'ora finale ha gettato al vento tale credito. Stesso voto per Omari Hutchinson (5,5) e Ruben Loftus-Cheek (6), mentre ci siamo sentiti di premiare l'impegno di Ardon Jashari e la bella chiusura nel finale di gara di Fikayo Tomori con un 6 che fa morale. Ci dispiace per Pervis Estupiñán, a cui il nostro Stefano Bressi ha dato 2, ma entrare in partita così male, rimettendo in gioco l'Atalanta quasi fino alla soglia del pareggio, non è concepibile a questi livelli.