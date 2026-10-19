Ecco voti e giudizi rossoneri all'indomani della vittoria, 3-2, in casa contro i nerazzurri secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola
Milan-Atalanta 3-2: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita di 'San Siro'
Il Milan di Rúben Amorim, che in campionato era reduce dall'1-1 di Reggio Emilia contro il Sassuolo, torna a vincere in Serie A e lo fa regolando a 'San Siro' per 3-2 l'Atalanta di Maurizio Sarri.
Con questo successo il Diavolo muove ancora la propria classifica issandosi al quarto posto a quota 15 punti, rimanendo in scia della coppia di testa del torneo, formata da Inter e Lazio, a quota 19 e resta anche dietro alla Roma (17); il tutto in attesa del match odierno del Cagliari.
Di seguito, analizziamo nel dettaglio le pagelle rossonere pubblicate dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, arricchite dal contro-altare tattico e dal confronto diretto con i giudizi della redazione di PianetaMilan.it.
Il tabellino sintetico del match
- Marcatori: 24' Ramos (M), 43' Rabiot (M), 57' Gila (M), 66' Gaetano (A), 81' Krstović (A)
- Il top per il CorSport: Adrien Rabiot
- Il flop per il CorSport: Pervis Estupiñán
Difesa: Gila, gol pesantissimo. De Winter nel finale in ritardo su Krstović
- Maignan (Voto CorSport 7): "Salva il Milan nel finale quando nega la rete del pareggio a Zappacosta".
- Gila (Voto CorSport 6,5): "Per la prima volta segna a San Siro, un gol pesantissimo dopo il rigore sbagliato da Ramos. La schiacciata di testa è perfetta".
- De Winter (Voto CorSport 6): "Nel finale è in ritardo su Krstović in piena area di rigore. Chiude in affanno".
- Pavlović (Voto CorSport 6): "De Ketelaere tenta la fuga ma viene immediatamente stoppato. Si porta spesso in zona offensiva per creare superiorità numerica".
Il focus di PianetaMilan: c'è qualche differenza tra l'analisi odierna del quotidiano sportivo romano con giudizi e pagelle del nostro Stefano Bressi di PM. Stesso voto - 7 - per 'Magic' Mike Maignan e la coppia Koni De Winter-Strahinja Pavlović, a cui anche noi abbiamo dato 6. Abbiamo, però, giudicato nettamente superiore la prestazione di Mario Gila, premiata con un 7,5 perché lo spagnolo ha brillato al di là del gol realizzato.
Centrocampo: Musah, match autoritario. Moreira, quando parte ha un'altra marcia
- Chukwueze (Voto CorSport 6): "Modrić lo lancia spesso in profondità. Ci prova con un tiro a giro a inizio ripresa".
- Musah (Voto CorSport 6,5): "Dalla sua conclusione deviata da Obrić arriva il calcio di rigore per il Milan. Gioca un match autoritario".
- Modrić (Voto CorSport 7): "Accelera e rallenta il gioco a seconda del momento della gara. Regia affidata a lui, con la protezione di Musah accanto. Esce tra gli applausi del pubblico, altro match da gigante".
- Moreira (Voto CorSport 6,5): "Schierato a tutta fascia si concentra anche su alcuni recuperi difensivi di rilievo. Ma quando parte ha un’altra marcia. Pesca Rabiot in area e il Diavolo raddoppia".
Il focus di PianetaMilan: il 'CorSport' - così come noi di 'PM' - ha assegnato 6 a Samuel Chukwueze, che sarà stato, è vero, un po' impreciso, ma che si è sbattuto molto su e già per la fascia. Stesso voto a Yunus Musah, mentre abbiamo assegnato mezzo punto in meno a Luka Modrić, per quanto risultato importante ai fini del risultato finale. Mezzo punto in più, invece, per Diego Moreira, che quando parte sulla fascia è davvero devastante e ci ricorda un misto tra Theo Hernández e Rafael Leão.
Attacco: Pulisic, inizio vivace. Ramos al centro del progetto
- Rabiot (Voto CorSport 7,5 - Migliore in campo): "È davvero il giocatore più continuo del Milan. Pure contro l’Atalanta mette a referto un gol, com’era successo col Sassuolo. Vive un periodo di forma eccezionale: quarta rete in Serie A".
- Pulisic (Voto Corsport 6,5): "Inizio vivace, poi si occupa di cucire tra centrocampo e attacco. A inizio ripresa Carnesecchi gli nega il gol da due passi".
- Ramos (Voto CorSport 6): "Un rigore tirato bene e l’altro no. Sicuramente il primo più importante perché sblocca il match. Dopo la rete contro il Salisburgo si è ripetuto in campionato. Al centro del progetto".
Il focus di PianetaMilan: qui, rispetto al 'CorSport', 'PM' ha assegnato un 8 pieno al monumentale Adrien Rabiot di questo periodo, e mezzo punto in meno - voto 6 - a Christian Pulisic. È partito bene, poi si è un po' eclissato dalla partita. Mezzo voto in più, invece, voto 6,5, per Gonçalo Ramos, che si è buttato su ogni pallone, gestendone il possesso.
I subentrati e la gestione di mister Amorim
- Hutchinson (Voto CorSport: 5,5): "Subito un tiro-cross che spaventa Carnesecchi. Funambolico". (Dal 52')
- Estupiñán (Voto CorSport: 5 - Peggiore in campo): "Dov’è nel finale quando Bellanova corre verso la porta? ". (Dal 76')
- Jashari (Voto CorSport: 5,5): "Perde il duello in velocità con Bellanova sulla rete del 3-2 dell’Atalanta". (Dal 76')
- Loftus-Cheek (Voto CorSport: 6): "Quando entra il Milan arretra il baricentro, nel finale ci mette il fisico". (Dal 76')
- Tomori (Voto CorSport: Senza Voto): "Non giudicabile". (Dall'85')
Mister Amorim (Voto CorSport: 6,5): "Vince una partita importantissima ma avrebbe voluto evitare la sofferenza finale".
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