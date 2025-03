Lecce-Milan, le pagelle di Pulisic: tutti d’accordo. E’ un top player

Lecce-Milan 2-3, i rossoneri vedono prima il fondo. Nel primo tempo giocano bene, ma subiscono gol dopo pochi minuti. Nella ripresa arrivare il raddoppio dei padroni di casa, ma il Diavolo non si perde d'animo e in pochi minuti rimonta e riesce a portarsi a casa tre punti. Pulisic è un'altra volta decisivo per la vittoria del Milan. L'esterno rossonero si prende in mano la squadra (insieme a Leao) e si propizia il rigore, che poi trasforma. Infine si inserisce alla grande sul secondo palo e scarta il cioccolatino servito da Rafa per il 2-3 finale.