Lecce-Milan, Pulisic: “Chiudere bene il campionato e vincere la Coppa Italia”

Durante il match, annullati anche due gol al Milan , uno a Santiago Giménez ( 1' ), l'altro a Matteo Gabbia ( 15' ). Al termine della gara in Salento , l'attaccante rossonero Pulisic ha rilasciato delle dichiarazioni, riportate, tra i quotidiani sportivi oggi in edicola, anche da 'La Gazzetta dello Sport'.

"Questa partita è un po' come la storia della nostra stagione"

«Per noi è un momento difficile - ha ammesso l’ex Chelsea -, ma una vittoria così è importante e vale tanto. Può essere la svolta. Il gruppo c’è, è unito e lo abbiamo mostrato. Ora avremo più fiducia. Tutti, io compreso, perché negli ultimi tempi non mi era capitato spesso di segnare. Questa partita è un po’ come la storia della nostra stagione: facciamo bene, creiamo occasioni, non le concretizziamo e andiamo sotto. Io però sono sempre stato convinto che avremmo potuto rimontare perché in campo stavamo bene. I tre punti ci devono far scattare qualcosa dentro: bisogna chiudere bene il campionato e vincere la Coppa Italia». LEGGI ANCHE: Lecce-Milan, tre punti in rimonta ma Conceicao avverte: “Adesso voglio …” >>>