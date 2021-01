Milan-Torino, formazioni ufficiali: così in campo a San Siro | Serie A News

Milan-Torino, ecco gli schieramenti ufficiali

MILAN-TORINO FORMAZIONI UFFICIALI – Quasi tutto pronto, allo stadio ‘Giuseppe Meazza‘ di San Siro, Milano, per Milan-Torino, gara della 17^ giornata della Serie A 2020-2021.

L’ultimo confronto tra Milan e Torino, disputatosi lo scorso 17 febbraio 2020, è terminato 1-0 per il Diavolo. Rete decisiva, per i rossoneri, realizzata al 25′ dall’attaccante croato Ante Rebić su cross, preciso, dalla destra dell’esterno offensivo spagnolo Samu Castillejo.

Il Milan, attualmente, è primo in classifica con 37 punti, frutto di 11 vittorie, 4 pareggi ed una sconfitta in 16 giornate ed è reduce dalla sconfitta in casa, 1-3, contro la Juventus. Il Torino, invece, è quartultimo in classifica, con 12 punti, frutto di 2 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte in 16 gare disputate. Nell’ultima gara, ha pareggiato 1-1 in casa contro l’Hellas Verona.

Stefano Pioli e Marco Giampaolo, tecnici dei rossoneri e dei bianconeri, hanno da poco comunicato gli schieramenti con cui Milan-Torino scenderanno in campo allo stadio ‘Giuseppe Meazza‘ alle ore 20:45.

Milan-Torino, formazioni ufficiali: vediamole insieme!

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjær, Romagnoli, Theo Hernández; Tonali, Kessié; Castillejo, Brahim Díaz, Hauge; R. Leão. A disposizione: Tătărușanu, A. Donnarumma, Conti, Dalot, Duarte, Kalulu, Musacchio, Çalhanoğlu, Frigerio, D.Maldini, Colombo, Ibrahimović. Allenatore: Pioli.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Lukić, Rincón, Gojak, Rodríguez; Verdi, Belotti. A disposizione: Milinković-Savić, Rosati, Buongiorno, Murru, N’Koulou, Ansaldi, Vojvoda, Segre, Baselli, Linetty, Bonazzoli, Zaza. Allenatore: Giampaolo.

