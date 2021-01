Milan-Atalanta, formazioni ufficiali: così in campo a San Siro | Serie A News

Milan-Atalanta, ecco gli schieramenti ufficiali

MILAN-ATALANTA FORMAZIONI UFFICIALI – Quasi tutto pronto, allo stadio ‘Giuseppe Meazza‘ di San Siro, Milano, per Milan-Atalanta, gara della 19^ giornata della Serie A 2020-2021.

L’ultimo confronto tra Milan ed Atalanta, disputatosi lo scorso 24 luglio 2020, è terminato 1-1 a ‘San Siro‘. Reti di Hakan Çalhanoğlu al 14′ e di Duván Zapata al 34′. Nel mezzo, un rigore parato da Gigio Donnarumma al centrocampista offensivo ucraino Ruslan Malinovskyi.

Il Milan, attualmente, è primo in classifica con 43 punti, frutto di 13 vittorie e 4 pareggi ed una sconfitta in 18 giornate ed è reduce dal successo esterno, 0-2, contro il Cagliari. L’Atalanta, invece, è 6° in classifica, con 33 punti, frutto di 9 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte in 18 gare disputate. Nell’ultima gara, ha pareggiato 1-1 in casa dell’Udinese nel recupero di campionato.

Stefano Pioli e Gian Piero Gasperini, tecnici dei rossoneri e dei nerazzurri, hanno da poco comunicato gli schieramenti con cui Milan ed Atalanta scenderanno in campo allo stadio ‘Giuseppe Meazza‘ alle ore 18:00.

Milan-Atalanta, le formazioni ufficiali: vediamole insieme!

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kalulu, Kjær, Theo Hernández; Tonali, Kessié; Castillejo, Meïte, R. Leão; Ibrahimović. A disposizione: Tătărușanu, A. Donnarumma, Dalot, Musacchio, Tomori, Krunić, Hauge, Brahim Díaz, Rebić, Mandžukić, D. Maldini, Colombo. Allenatore: Pioli.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Tolói, Romero, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Iličić, D. Zapata. A disposizione: Sportiello, F. Rossi, Caldara, Šutalo, Palomino, Mæhle, Depaoli, Ruggeri, Malinovskyi, Miranchuk, Lammers, Muriel. Allenatore: Gasperini.

