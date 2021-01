Cagliari-Milan, formazioni ufficiali: le scelte dei tecnici | Serie A News

Cagliari-Milan, ecco gli schieramenti ufficiali

CAGLIARI-MILAN FORMAZIONI UFFICIALI – Quasi tutto pronto, alla ‘Sardegna Arena‘ di Cagliari per Cagliari-Milan, gara della 18^ giornata della Serie A 2020-2021.

L’ultimo confronto tra Cagliari e Milan, disputatosi lo scorso 11 gennaio 2020, è terminato 0-2 per i rossoneri. Reti di Rafael Leão al 46′ e Zlatan Ibrahimović al 64′.

Il Milan, attualmente, è primo in classifica con 40 punti, frutto di 12 vittorie e 4 pareggi ed una sconfitta in 17 giornate ed è reduce dal successo interno, 2-0, contro il Torino. Il Cagliari, invece, è 17° in classifica, con 14 punti, frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte in 17 gare disputate. Nell’ultima gara, ha perso 0-1 in casa della Fiorentina.

Eusebio Di Francesco e Stefano Pioli, tecnici dei rossoblu e dei rossoneri, hanno da poco comunicato gli schieramenti con cui Cagliari e Milan scenderanno in campo alla ‘Sardegna Arena‘ alle ore 20:45.

Cagliari-Milan, formazioni ufficiali: vediamole insieme!

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Zappa, Godín, Ceppitelli, Lykogiannis; Pereiro, Marin, Duncan; Nainggolan, João Pedro; Simeone. A disposizione: Aresti, Vicario, Boccia, Walukiewicz, Tripaldelli, Caligara, Tramoni, Delpupo, Oliva, Sottil, Pavoletti, Cerri. Allenatore: Di Francesco.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjær, Romagnoli, Dalot; Tonali, Kessié; Castillejo, Brahim Díaz, Hauge; Ibrahimović. A disposizione: Tătărușanu, A. Donnarumma, Conti, Kalulu, Musacchio, Di Gesù, Meïté, Michelis, Saelemaekers, D. Maldini, Colombo, Roback. Allenatore: Pioli.

