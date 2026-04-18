Diffidati verso Milan-Juventus: per il Diavolo quattro titolari a rischio

Verona-Milan, i rossoneri tornano in campo domani alle 15:00. Una sfida importantissima per il Diavolo per quanto riguarda la corsa Champions League. Serve per forza vincere, anche perché nel prossimo turno della Serie A, arriverà a San Siro la Juventus di Luciano Spalletti, che parte in questo turno di campionato, dietro tre punti rispetto ai rossoneri.
PIANETAMILAN partite convocati squalificati Modric, Leao e non solo: ecco chi è a rischio squalifica verso Milan-Juventus
MILAN-JUVENTUS
Modric, Leao e non solo: ecco chi è a rischio squalifica verso Milan-Juventus
Il Milan torna in campo domani alle 15 contro il Verona, ma suona già l'allarme diffidati in vista della sfida contro la Juventus. Ecco chi è a rischio giallo
Per questo sarà importante per entrambi i club gestire al meglio i giocatori diffidati. La Juventus giocherà contro il Bologna e ha a rischio squalifica per il Milan due difensori fondamentali: Kelly e Bremer, titolarissimi per Spalletti. Per il Milan i diffidati salgono a cinque: Modric, Fofana, Athekame, Saelemaekers e Leao. Visto il ritorno al 3-5-2, l'unico di questi che partirà dalla panchina sarà il terzino svizzero. Gli altri saranno tutti titolari per Verona-Milan e quindi a rischio giallo in vista di Milan-Juventus. Ormai le partite contano tantissimo e quindi è impensabile che i due allenatore facciano calcoli: si vuole giocare con i migliori in campo.
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