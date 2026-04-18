Diffidati verso Milan-Juventus: per il Diavolo quattro titolari a rischio

Per questo sarà importante per entrambi i club gestire al meglio i giocatori diffidati. La Juventus giocherà contro il Bologna e ha a rischio squalifica per il Milan due difensori fondamentali: Kelly e Bremer, titolarissimi per Spalletti. Per il Milan i diffidati salgono a cinque: Modric, Fofana, Athekame, Saelemaekers e Leao. Visto il ritorno al 3-5-2, l'unico di questi che partirà dalla panchina sarà il terzino svizzero. Gli altri saranno tutti titolari per Verona-Milan e quindi a rischio giallo in vista di Milan-Juventus. Ormai le partite contano tantissimo e quindi è impensabile che i due allenatore facciano calcoli: si vuole giocare con i migliori in campo.