Il Como cade a Sassuolo: occasione per il Milan—
La graduatoria ora sorride al Milan. I rossoneri sono a quota 63 punti dopo 32 partite, mentre il Como resta a 58 ma con una gara in più. La trasferta di Verona, in programma domenica alle 15:00, rappresenta dunque un crocevia fondamentale: con una vittoria il Diavolo salirebbe a +8, consolidando il quarto posto e alleggerendo la pressione in vista del finale di stagione. Un’opportunità da non fallire per avvicinare in modo deciso la prossima Champions League.
© RIPRODUZIONE RISERVATA