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Serie A, il Como perde contro il Sassuolo: a Verona il Milan può allungare sul quarto posto

Cesc Fabregas, allenatore del Como
Stop del Como contro il Sassuolo: il Milan, impegnato a Verona, ha l’occasione di consolidare il quarto posto e avvicinare la Champions League
Redazione PM

Passo falso pesante per il Como di Cesc Fabregas, sconfitto 2-1 sul campo del Sassuolo di Fabio Grosso. Un risultato che può avere riflessi importanti anche in chiave Milan, impegnato domenica al 'Bentegodi' contro il Verona.

Il match si decide nel finale di primo tempo: a segno Volpato, Nzola e Nico Paz, con il punteggio che non cambierà più nella ripresa. Per il Como è il terzo turno consecutivo senza vittoria in Serie A, con due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre uscite.

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La graduatoria ora sorride al Milan. I rossoneri sono a quota 63 punti dopo 32 partite, mentre il Como resta a 58 ma con una gara in più. La trasferta di Verona, in programma domenica alle 15:00, rappresenta dunque un crocevia fondamentale: con una vittoria il Diavolo salirebbe a +8, consolidando il quarto posto e alleggerendo la pressione in vista del finale di stagione. Un’opportunità da non fallire per avvicinare in modo deciso la prossima Champions League.

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