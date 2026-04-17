Stop del Como contro il Sassuolo: il Milan, impegnato a Verona, ha l’occasione di consolidare il quarto posto e avvicinare la Champions League

Il match si decide nel finale di primo tempo: a segno Volpato, Nzola e Nico Paz, con il punteggio che non cambierà più nella ripresa. Per il Como è il terzo turno consecutivo senza vittoria in Serie A, con due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre uscite.