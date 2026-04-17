PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Sassuolo-Milan, decisi giorno e orario della partita: i dettagli

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Sassuolo-Milan, decisi giorno e orario della partita: i dettagli

Sassuolo-Milan, decisi giorno e orario della partita: i dettagli
Oggi è arrivata anche la data e l'orario ufficiali della 35^ giornata della Serie A 2025-26. Ecco i dettagli su Sassuolo-Milan
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Mancano sempre meno partite al termine della stagione e il Milan si appresta a giocarsi tutto nelle prossime sfide: il Diavolo deve restare tra le prime quattro in Serie A per qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. Si parte questa domenica alle 15:00 contro il Verona. La prossima domenica a San Siro arriva la Juventus, poi Sassuolo, Atalanta, Genoa e Cagliari al Meazza per chiudere la stagione.

La sfida contro i bianconeri di Spalletti si giocherà il 26 aprile alle ore 20:45. Oggi è arrivata anche la data e l'orario ufficiali della 35^ giornata della Serie A 2025-26. Ecco tutti i dettagli: Venerdì 1 maggio

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ore 20.45: Pisa-Lecce

Sabato 2 maggio

ore 15: Udinese-Torino

ore 18: Como-Napoli

ore 20.45: Atalanta-Genoa

Domenica 3 maggio

ore 12.30: Bologna-Cagliari

ore 15: Sassuolo-Milan

ore 18: Juventus-Verona

ore 20.45: Inter-Parma

Lunedì 4 maggio

ore 18.30: Cremonese-Lazio

ore 20.45: Roma-Fiorentina. Il Milan quindi giocherà dopo Como-Napoli, ma prima della Juventus. La squadra lombardo e i bianconeri sembrano al momento le concorrenti maggiori per i rossoneri alla corsa per un posto in Champions League.

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