Sassuolo-Milan, decisi giorno e orario della partita: i dettagli

ore 20.45: Pisa-Lecce
Sabato 2 maggio
ore 15: Udinese-Torino
ore 18: Como-Napoli
ore 20.45: Atalanta-Genoa
Domenica 3 maggio
ore 12.30: Bologna-Cagliari
ore 15: Sassuolo-Milan
ore 18: Juventus-Verona
ore 20.45: Inter-Parma
Lunedì 4 maggio
ore 18.30: Cremonese-Lazio
ore 20.45: Roma-Fiorentina. Il Milan quindi giocherà dopo Como-Napoli, ma prima della Juventus. La squadra lombardo e i bianconeri sembrano al momento le concorrenti maggiori per i rossoneri alla corsa per un posto in Champions League.
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