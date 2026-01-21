L'arbitro Colombo sarà coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Perrotti e Marcello Rossi. Il quarto uomo del match tra i giallorossi di Gian Piero Gasperini e i rossoneri di Massimiliano Allegri, invece, sarà Luca Zufferli. Infine, al V.A.R., per Roma-Milan, designato Marco Di Bello, che sarà assistito nel suo compito da Rosario Abisso.