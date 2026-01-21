Pianeta Milan
Roma-Milan, arbitro Colombo: i precedenti con le due squadre. Ecco chi c'è al VAR
Andrea Colombo, classe 1990, della Sezione A.I.A. di Como, dirigerà domenica 25 gennaio Roma-Milan, partita della 22^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma alle ore 20:45 allo stadio 'Olimpico'
Sarà Andrea Colombo, classe 1990, della sezione A.I.A. di Como, a dirigere Roma-Milan, partita della 22^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma domenica 25 gennaio 2026, alle ore 20:45, allo stadio 'Olimpico' di Roma.

L'arbitro Colombo sarà coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Perrotti e Marcello Rossi. Il quarto uomo del match tra i giallorossi di Gian Piero Gasperini e i rossoneri di Massimiliano Allegri, invece, sarà Luca Zufferli. Infine, al V.A.R., per Roma-Milan, designato Marco Di Bello, che sarà assistito nel suo compito da Rosario Abisso.

Finora Colombo ha incontrato la Roma per 7 volte nella sua carriera, con uno 'score' di 4 vittorie e 3 pareggi. Sono, invece, 4 i precedenti con il Milan: il suo 'score' con i rossoneri è di una vittoria e 3 sconfitte. L'ultimo incrocio, il 3 gennaio 2025, a Riyadh (Arabia Saudita) per Juventus-Milan 1-2, semifinale della scorsa edizione della Supercoppa Italiana.

