L'arbitro Collu sarà coadiuvato dagli assistenti Valerio Vecchi e Daisuke Emanuele Yoshikawa. Il quarto uomo del match tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e i biancocelesti di Maurizio Sarri, invece, sarà Luca Zufferli. Infine, al V.A.R., per Milan-Lazio, designato Aleandro Di Paolo, che sarà assistito nel suo compito da Daniele Paterna.