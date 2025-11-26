Pianeta Milan
Giuseppe Collu classe 1990, della Sezione A.I.A. di Cagliari, dirigerà sabato 29 novembre Milan-Lazio, partita della 13^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano
Sarà Giuseppe Collu, classe 1990, della sezione A.I.A. di Cagliari, a dirigere Milan-Lazio, partita della 13^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma sabato 29 novembre, alle ore 20:45, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano.

L'arbitro Collu sarà coadiuvato dagli assistenti Valerio Vecchi e Daisuke Emanuele Yoshikawa. Il quarto uomo del match tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e i biancocelesti di Maurizio Sarri, invece, sarà Luca Zufferli. Infine, al V.A.R., per Milan-Lazio, designato Aleandro Di Paolo, che sarà assistito nel suo compito da Daniele Paterna.

Finora Collu ha incontrato il Milan per due volte in carriera: il suo 'score' con i rossoneri è di una vittoria (Genoa-Milan 1-2 del 5 maggio 2025) e una sconfitta (Milan-Cremonese 1-2 del 23 agosto 2025). Con la Lazio, invece, un solo incrocio: Atalanta-Lazio 0-0 del 19 ottobre 2025.

