Sarà Giuseppe Collu, classe 1990, della sezione A.I.A. di Cagliari, a dirigere Milan-Lazio, partita della 13^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma sabato 29 novembre, alle ore 20:45, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano.
L'arbitro Collu sarà coadiuvato dagli assistenti Valerio Vecchi e Daisuke Emanuele Yoshikawa. Il quarto uomo del match tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e i biancocelesti di Maurizio Sarri, invece, sarà Luca Zufferli. Infine, al V.A.R., per Milan-Lazio, designato Aleandro Di Paolo, che sarà assistito nel suo compito da Daniele Paterna.