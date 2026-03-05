Finora Doveri ha incontrato il Milan per 34 volte nella sua carriera, con uno 'score' 19 vittorie , 9 pareggi e 6 sconfitte . L'ultimo incrocio, lo scorso 28 ottobre 2025 , per Atalanta-Milan 1-1 di campionato. Sono, invece, 39 i precedenti con l' Inter : il suo 'score' con i nerazzurri è di 16 vittorie , 13 pareggi e 10 sconfitte .

Doveri ha già diretto quattro volte il derby di Milano: il primo è stato il 21 settembre 2019, Milan-Inter 0-2 con gol di Marcelo Brozović (49') e Romelu Lukaku (78'). Il secondo risale al 21 febbraio 2021, Milan-Inter 0-3 con doppietta (5' e 57') di Lautaro Martínez e altro gol di Lukaku (70'). Quindi, terzo incrocio, il 7 novembre 2021, Milan-Inter 1-1 con il rigore di Hakan Çalhanoğlu e l'autogol di Stefan de Vrij (62') e, infine, in Coppa Italia, il 23 aprile 2025, Inter-Milan 0-3 con doppietta di Luka Jović (36' e 49') e gol di Tijjani Reijnders (85').