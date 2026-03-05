Pianeta Milan
Daniele Doveri, classe 1977, della Sezione A.I.A. di Roma 1, dirigerà domenica 8 marzo il derby Milan-Inter, partita della 28^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano
Daniele Triolo Redattore 

Sarà Daniele Doveri, classe 1977, della sezione A.I.A. di Roma 1, a dirigere il derby Milan-Inter, partita della 28^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma domenica 8 marzo 2026, alle ore 20:45, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano.

L'arbitro Doveri sarà coadiuvato dagli assistenti Giovanni Baccini e Alessio Berti. Il quarto uomo del match tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e i nerazzurri di Cristian Chivu, invece, sarà Matteo Marchetti. Infine, al V.A.R., per il derby Milan-Inter, designato Rosario Abisso, che sarà assistito nel suo compito da Marco Di Bello.

Finora Doveri ha incontrato il Milan per 34 volte nella sua carriera, con uno 'score' 19 vittorie, 9 pareggi e 6 sconfitte. L'ultimo incrocio, lo scorso 28 ottobre 2025, per Atalanta-Milan 1-1 di campionato. Sono, invece, 39 i precedenti con l'Inter: il suo 'score' con i nerazzurri è di 16 vittorie, 13 pareggi e 10 sconfitte.

Doveri ha già diretto quattro volte il derby di Milano: il primo è stato il 21 settembre 2019, Milan-Inter 0-2 con gol di Marcelo Brozović (49') e Romelu Lukaku (78'). Il secondo risale al 21 febbraio 2021, Milan-Inter 0-3 con doppietta (5' e 57') di Lautaro Martínez e altro gol di Lukaku (70'). Quindi, terzo incrocio, il 7 novembre 2021, Milan-Inter 1-1 con il rigore di Hakan Çalhanoğlu e l'autogol di Stefan de Vrij (62') e, infine, in Coppa Italia, il 23 aprile 2025, Inter-Milan 0-3 con doppietta di Luka Jović (36' e 49') e gol di Tijjani Reijnders (85').

