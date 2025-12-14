Pianeta Milan
Intervenuto nel post partita di Milan-Sassuolo, Luca Marelli, ex arbitro e attuale commentatore per DAZN, ha analizzato la partita dei rossoneri, soffermandosi sulla rete annullata. Le sue parole
Alessia Scataglini
"Una partita con tanti episodi. La rete annullata al Milan lascia dubbi". Parte proprio con queste parole Luca Marelli, ex arbitro italiano ed ora commentatore arbitrale di DAZN. L'ex arbitro ha voluto analizzare tutti gli episodi chiave della partita, soffermandosi in modo particolare sulla rete annullata ai rossoneri contro il Sassuolo. Ecco, di seguito, le sue parole:

"Spinta di Loftus-Cheek su Candè. Crezzini fischia il fallo in attacco. Valutazione di campo il VAR non interviene. Loftus-Cheek poggia le mani sulla schiena del giocatore del Sassuolo, ,ma non c'è spinta. E' un fallo molto sotto soglia. Rete che non doveva essere annullata".

Gli altri episodi, proteste del Sassuolo

Tomori su Laurienté: "Contrasto di gioco, non vedo infrazione di Tomori. Scontro di gioco".

Pavlovic su Cheddira: "Pavlovic non tocca il pallone, con la gamba destra incoccia l'attaccante del Sassuolo. Check del VAR troppo veloce. Per me era rigore con intervento del VAR".

