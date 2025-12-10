Pianeta Milan
MILAN-SASSUOLO

Milan-Sassuolo, arbitro Crezzini: ecco i precedenti con le due squadre. Al VAR…

Milan-Sassuolo, arbitra Crezzini: ecco i precedenti con le due squadre
Sarà Valerio Crezzini della sezione di Siena ad arbitrare Milan-Sassuolo della 15^ giornata di Serie A. Ecco i precedenti con le due squadre
Il Milan di Massimiliano Allegri vuole confermare il successo contro il Torino di Marco Baroni già domenica prossima, in occasione di Milan-Sassuolo, sfida in programma alle ore 12:30 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro.

Sarà Valerio Crezzini, classe 1993, della sezione A.I.A di Siena a dirigere Milan-Sassuolo, match valido per la quindicesima giornata della Serie A 2025/2026. L'arbitro Crezzini sarà coadiuvato dagli assistenti Filippo Meli di Parma e Stefano Alassio di Imperia. Il quarto uomo del match tra i rossoneri e i neroverdi sarà Daniele Chiffi di Padova. Al VAR è stato invece designato Alessandro Prontera di Bologna, AVAR affidato a Fabio Maresca di Napoli.

I precedenti di Crezzini con Milan e Sassuolo

LEGGI ANCHE: Milan, Scaroni realista: "Scudetto? L'obiettivo è tornare in Champions League. Allegri è un elemento chiave"

Per la prima volta in carriera, l'arbitro Crezzini dirigerà una gara del Milan, dopo aver già diretto diverse partite tra Serie A e Serie B. Sarà invece la quarta sfida del Sassuolo, con un bilancio che sorride ai neroverdi: 2 vittorie e un pareggio.

