Milan-Sassuolo, arbitra Crezzini: ecco i precedenti con le due squadre

Sarà Valerio Crezzini, classe 1993, della sezione A.I.A di Siena a dirigere Milan-Sassuolo, match valido per la quindicesima giornata della Serie A 2025/2026. L'arbitro Crezzini sarà coadiuvato dagli assistenti Filippo Meli di Parma e Stefano Alassio di Imperia. Il quarto uomo del match tra i rossoneri e i neroverdi sarà Daniele Chiffi di Padova. Al VAR è stato invece designato Alessandro Prontera di Bologna, AVAR affidato a Fabio Maresca di Napoli.