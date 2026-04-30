Il Milan sta per finire la stagione: mancano quattro partite e poi si penserà al futuro. Si parte questa domenica contro il Sassuolo, poi Atalanta in casa, Genoa in trasferta e si chiude contro il Cagliari a San Siro. Spazio poi al calciomercato, ai Mondiali del 2026 e poi alle partite pre stagionali. Il Milan di Massimiliano Allegri giocherà un 'Pre-Season Tour 2026'. Il Diavolo, come riporta il sito ufficiale dei rossoneri, giocherà a Giacarta, in Indonesia, dove affronterà il Chelsea al Gelora Bung Karno Stadium sabato 8 agosto 2026 alle ore 19.00 locali.
PIANETAMILAN partite amichevoli ‘Pre-Season Tour 2026’, il Milan vola a Giacarta: sfida con il Chelsea. Data e orario
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‘Pre-Season Tour 2026’, il Milan vola a Giacarta: sfida con il Chelsea. Data e orario
Il Milan di Massimiliano Allegri giocherà un 'Pre-Season Tour 2026': a Giacarta sfida contro il Chelsea. Ecco data e orari nel dettaglio
Altra partita annunciata quindi per il tour estivo del Milan, che vedrà anche un derby amichevole contro l'Inter a Perth in Australia, partita in programma alle 18 locali del 5 agosto. La scorsa estate il Milan ha giocato amichevoli di prestigio, sempre nel tour internazionale. Ha giocato contro il Liverpool e contro l'Arsenal, ad esempio. Perth, poi, sarebbe dovuta essere la città scelta per giocare Milan-Como di campionato, opzione poi saltata con la gara che si disputò normalmente allo stadio San Siro di Milano.
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