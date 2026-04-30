Il Milan sta per finire la stagione: mancano quattro partite e poi si penserà al futuro. Si parte questa domenica contro il Sassuolo, poi Atalanta in casa, Genoa in trasferta e si chiude contro il Cagliari a San Siro. Spazio poi al calciomercato, ai Mondiali del 2026 e poi alle partite pre stagionali. Il Milan di Massimiliano Allegri giocherà un 'Pre-Season Tour 2026'. Il Diavolo, come riporta il sito ufficiale dei rossoneri, giocherà a Giacarta, in Indonesia, dove affronterà il Chelsea al Gelora Bung Karno Stadium sabato 8 agosto 2026 alle ore 19.00 locali.