Amichevole Chelsea-Milan 4-1: tabellino e marcatori | News

Il tabellino completo dell'amichevole Chelsea-Milan, disputatasi a 'Stamford Bridge' (Londra - Inghilterra): numeri e dati della partita
Francesco De Benedittis

Amichevole Chelsea-Milan 4-1, il tabellino

Ultima amichevole dei rossoneri di Massimiliano Allegri, prima di dare il via alla stagione 2025-2026! Il Milan sfida i campioni del Chelsea di Enzo Maresca.

Primi 10 minuti da incubo per la squadra di Allegri, che nel giro di appena 8 minuti si ritrova sotto 2-0: prima con l’autogol di Coubis al 5'minuto, poi con il gol di testa di Joao Pedro. Il Milan, proprio quando sembrava iniziare a ingranare, viene nuovamente colpito dall’espulsione dello stesso Coubis al minuto, episodio che complica ulteriormente la partita. Il Chelsea continua a dominare la partita fino al 41’, quando Leao trova un bel gol in tuffo di testa, annullato però per una chiara posizione di fuorigioco. Finisce il primo tempo, 2-0 per il Chelsea in vantaggio anche di un uomo.

Il secondo tempo riparte con l’esordio di Modric al 46’. Il Chelsea continua a spingere e al 66’, su rigore conquistato da Estevao su Musah, Delap realizza il 3-0. Il Milan non si arrende e al 70’ accorcia le distanze con Fofana, e fai 3-1, bravo a finalizzare dopo un bel dribbling e un assist di Saelemaekers. Al 89' il Chelsea non si accontenta e con Delap sigilla la partita. 4-1 il risultato finale.

CHELSEA-MILAN 4-1

Marcatori: 5' Coubis AG (C), 8' Joao Pedro (C), 66' rig. Delap (C), 70' Fofana (M), 89' Delap (C)

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; James (dal 60' Malo Gusto), Adarabioyo, Chalobah (dal 57' Acheampong), Cucurella (dal 73' Hato); Caicedo (dal 73' Essugo), Enzo Fernandez (dal 60' Santos); Pedro Neto (dal 73' Walsh), Palmer (dal 60' Estevao), Gittens (dal 73' George); Joao Pedro (dal 60' Delap).

A disposizione: Jorgenses, Slonina, Delap, Essugo, Santos, Hato, Malo Gusto, Anselmino, George, Acheampong, Estevao, Rak-Sakyi, Antwi, Walsh. All. Enzo Maresca.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Terracciano, Coubis, Tomori, Bartesaghi; Ricci (dal 46' Modric), Fofana; Musah (dal 73' Dutu), Loftus-Cheek (dal Eletu), Saelemaekers (dal 85' Sia); Leao.

A disposizione: Terracciano, Pittarella, Torriani, Estupinan, Gimenez, Modric, Okafor, Chukwueze, Jashari, Pavlovic, Sia, Dutu, Sala, Gabbia. All. Allegri.

Arbitro: Michael Salisbury.

Ammoniti: nessuno.

Espulsi: 17' Coubis (M)

Note: al 41' gol annullato a Leao (M) per fuorigioco, al 57' infortunio per Chalobah.

