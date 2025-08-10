Amichevole Chelsea-Milan 4-1: tabellino e marcatori | News

Il secondo tempo riparte con l’esordio di Modric al 46’. Il Chelsea continua a spingere e al 66’, su rigore conquistato da Estevao su Musah, Delap realizza il 3-0. Il Milan non si arrende e al 70’ accorcia le distanze con Fofana, e fai 3-1, bravo a finalizzare dopo un bel dribbling e un assist di Saelemaekers. Al 89' il Chelsea non si accontenta e con Delap sigilla la partita. 4-1 il risultato finale.