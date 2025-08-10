Amichevole Chelsea-Milan 4-1: tabellino e marcatori | News

Il secondo tempo riparte con l’esordio di Modric al 46’. Il Chelsea continua a spingere e al 66’, su rigore conquistato da Estevao su Musah, Delap realizza il 3-0. Il Milan non si arrende e al 70’ accorcia le distanze con Fofana, e fai 3-1, bravo a finalizzare dopo un bel dribbling e un assist di Saelemaekers. Al 89' il Chelsea non si accontenta e con Delap sigilla la partita. 4-1 il risultato finale.
CHELSEA-MILAN 4-1
Marcatori: 5' Coubis AG (C), 8' Joao Pedro (C), 66' rig. Delap (C), 70' Fofana (M), 89' Delap (C)
CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; James (dal 60' Malo Gusto), Adarabioyo, Chalobah (dal 57' Acheampong), Cucurella (dal 73' Hato); Caicedo (dal 73' Essugo), Enzo Fernandez (dal 60' Santos); Pedro Neto (dal 73' Walsh), Palmer (dal 60' Estevao), Gittens (dal 73' George); Joao Pedro (dal 60' Delap).
A disposizione: Jorgenses, Slonina, Delap, Essugo, Santos, Hato, Malo Gusto, Anselmino, George, Acheampong, Estevao, Rak-Sakyi, Antwi, Walsh. All. Enzo Maresca.
MILAN (4-2-3-1): Maignan; Terracciano, Coubis, Tomori, Bartesaghi; Ricci (dal 46' Modric), Fofana; Musah (dal 73' Dutu), Loftus-Cheek (dal Eletu), Saelemaekers (dal 85' Sia); Leao.
A disposizione: Terracciano, Pittarella, Torriani, Estupinan, Gimenez, Modric, Okafor, Chukwueze, Jashari, Pavlovic, Sia, Dutu, Sala, Gabbia. All. Allegri.
Arbitro: Michael Salisbury.
Ammoniti: nessuno.
Espulsi: 17' Coubis (M)
Note: al 41' gol annullato a Leao (M) per fuorigioco, al 57' infortunio per Chalobah.
