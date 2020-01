Verso Milan-Sampdoria: il report dell’allenamento di oggi

NEWS MILAN – Secondo allenamento del 2020 a Milanello. Questo pomeriggio i rossoneri hanno lavorato in vista della ripresa del campionato quando, lunedì 6 gennaio alle 15.00, affronteranno la Sampdoria a San Siro.

IL REPORT

Inizio in palestra per la consueta fase di riscaldamento per poi uscire sul centrale dove il gruppo ha proseguito l’attivazione muscolare con alcuni torelli; i portieri, invece, hanno svolto un lavoro specifico agli ordini del preparatore Luigi Turci. La sessione è proseguita effettuando un’esercitazione sul possesso palla, una serie di esercizi sempre con il pallone abbinati a un lavoro atletico e una partitella su campo ridotto. Fase aerobica e poi tecnica prima di rientrare negli spogliatoi.

VENERDÌ 3 GENNAIO

Il programma di venerdì 3 gennaio prevede ancora un solo allenamento pomeridiano: ritrovo a Milanello per pranzo

Fonte: acmilan.com

