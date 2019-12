Verso Atalanta-Milan, Gasperini: “Ilicic? Si è ripreso ed è disponibile”

ULTIME NEWS MILAN – L’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Milan. L’ex Genoa ha parlato delle condizioni fisiche di Josip Ilicic, in dubbio per la gara di domani. Ecco la sua risposta: “Ilicic si è ripreso, ha fatto una buona settimana e sarà disponibile. La partita di domani è importante, il Milan rimane una grande del nostro campionato e una squadra di assoluto valore. Dobbiamo fare dei punti visto che non ci sono altri impegni. Abbiamo attraversato un ottimo periodo, domenica a Bologna abbiamo perso una partita che non dovevamo perdere. Ormai è andata, dobbiamo cercare di recuperare quello che abbiamo perso”. Ha parlato anche Stefano Pioli in conferenza stampa: ecco le sue dichiarazioni, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter/// Instagram/// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android