Verso Atalanta-Milan: Conti per la prima volta titolare da ex a Bergamo

NEWS MILAN – Due anni e mezzo. Tantissimo tempo quello che ha diviso Andrea Conti e la sua Atalanta, la squadra che lo ha lanciato tra i grandi, facendolo accomodare al Milan. L’ultima volta di Andrea a Bergamo fu dieci mesi fa, in panchina, domenica invece, il terzino dovrebbe partire titolare.

Con Pioli in panchina, Conti è diventato un giocatore importante per l’economia difensiva della squadra. La fase offensiva è ancora lontana da quella tanto decantata ai tempi dell’Atalanta, ma il classe 94 è in netta crescita e quindi sulla strada giusta.

Domenica a Bergamo non ci sarà l’uomo in più: Theo Hernandez, squalificato. Il francese e Conti sono i due motorini che spingono sugli esterni e vista l’assenza dell’ex Madrid, il compito passerà tutto dai piedi di Conti. Non sarà facile, ma Conti ha una motivazione in più: far vedere a tutti che tra i grandi non ha paura. Per scoprire l’arbitro di Atalanta-Milan, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android