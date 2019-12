Verso Atalanta-Milan: ballottaggio Piatek-Leao

ATALANTA-MILAN – Il Milan lavora in preparazione del match contro l’Atalanta di domenica in programma alle ore 12.30 al Gewiss Stadium. Ballottaggio in attacco per Stefano Pioli con Rafael Leao che insidia Krzysztof Piatek per una maglia dal 1′. La giovane stellina lusitana è entrata bene in partita contro il Sassuolo, prendendo una traversa e un palo e dimostrando al tecnico il giusto atteggiamento. Verrà ripagato in un match importante e difficile come quello di Bergamo? I prossimi allenamenti potrebbero essere decisivi. Intanto, ecco, com’è andata oggi a Milanello>>>

