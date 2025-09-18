Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Verso Udinese-Milan: problemi per i friulani, assenti due pedine

ULTIME MILAN NEWS

Verso Udinese-Milan: problemi per i friulani, assenti due pedine

Verso Udinese-Milan: problemi per i friulani, assenti due pedine - immagine 1
Archiviata la 3 giornata di Serie A, si pensa già alla prossima: la situazione infortunati di Udinese e Milan
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Archiviata la 3 giornata di Serie A, che ha visto il Milan trionfare a San Siro contro il Bologna di Italiano per 1-0 grazie ad un gol dell'eterno Luka Modric, si passa oltre e s'inizia a preparare il prossimo impegno: Udinese-Milan. I ragazzi di Allegri, che non sarà in panchina a causa di una squalifica rimediata durante l'ultimo turno di Serie A, scenderanno in campo alle ore 20:45 al Bluenergy di Udine sabato 20 settembre.

Udinese in 'emergenza': ecco gli assenti contro il Milan

—  

La situazione legata agli infortuni è la seguente: nella giornata di ieri si sono ancora allenati a parte il portiere Mike Maignan e il portoghese Leao, per loro ancora lavoro personalizzato. Situazione differente per Strahinja Pavlovic. Il difensore serbo si è allenato in gruppo ma ha saltato la partitella per precauzione.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, il calciomercato non finisce mai: sotto con 3 rinnovi chiave. Poi ... >>>

Oltre al Milan, anche l'Udinese sta preparando il match. Secondo quanto riferito da TuttoUdinese, agli allenamenti erano presenti tutti tranne Sandi Lovric e Vakoun Bayo, entrambi infortunati durante i rispettivi impegni con le Nazionali. Per loro niente allenamento in gruppo.

Leggi anche
Champions League- Ex Milan, Maldini al Parco dei Principi per suo figlio Daniel
Udinese-Milan: Beppe Signori ospite d’onore allo stadio

© RIPRODUZIONE RISERVATA