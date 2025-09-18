Verso Udinese-Milan: problemi per i friulani, assenti due pedine

Archiviata la 3 giornata di Serie A, che ha visto il Milan trionfare a San Siro contro il Bologna di Italiano per 1-0 grazie ad un gol dell'eterno Luka Modric, si passa oltre e s'inizia a preparare il prossimo impegno: Udinese-Milan . I ragazzi di Allegri, che non sarà in panchina a causa di una squalifica rimediata durante l'ultimo turno di Serie A, scenderanno in campo alle ore 20:45 al Bluenergy di Udine sabato 20 settembre.

Udinese in 'emergenza': ecco gli assenti contro il Milan

La situazione legata agli infortuni è la seguente: nella giornata di ieri si sono ancora allenati a parte il portiere Mike Maignan e il portoghese Leao, per loro ancora lavoro personalizzato. Situazione differente per Strahinja Pavlovic. Il difensore serbo si è allenato in gruppo ma ha saltato la partitella per precauzione.