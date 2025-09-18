Udinese-Milan: Beppe Signori ospite d’onore allo stadio

In vista di Udinese-Milan, il club bianconero ha affermato che, nel pre-partita, sarà presente Beppe Signori, ex calciatore della Nazionale

Mancano solamente due giorni al prossimo impegno del Milan in campionato I rossoneri di Allegri, che non sarà in panchina a causa della squalifica rimediata nell'ultimo turno di Serie A, affronteranno l'Udinese in trasferta al Bluenergy Stadium. I bianconeri di Kostah Runjaić, con un comunicato ufficiale sul proprio sito, hanno annunciato che, nel pre-partita, sarà presente una figura speciale che verrà intervistata: Beppe Signori, ex calciatore del Bologna e della Nazionale Italiana. Di seguito, la nota del club: