Udinese-Milan: Beppe Signori ospite d’onore allo stadio

In vista di Udinese-Milan, il club bianconero ha affermato che, nel pre-partita, sarà presente Beppe Signori, ex calciatore della Nazionale
Mancano solamente due giorni al prossimo impegno del Milan in campionato I rossoneri di Allegri, che non sarà in panchina a causa della squalifica rimediata nell'ultimo turno di Serie A, affronteranno l'Udinese in trasferta al Bluenergy Stadium. I bianconeri di Kostah Runjaić, con un comunicato ufficiale sul proprio sito, hanno annunciato che, nel pre-partita, sarà presente una figura speciale che verrà intervistata: Beppe Signori, ex calciatore del Bologna e della Nazionale Italiana. Di seguito, la nota del club:
Verso Udinese-Milan: Beppe Signori protagonista
“Nel pre-partita di Udinese-Milan, alle ore 18.45, l’auditorium del Bluenergy Stadium ospiterà Beppe Signori, ex attaccante di Lazio, Foggia e Bologna – tra le altre – e della Nazionale italiana, che verrà intervistato da Francesco Pezzella.