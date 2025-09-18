Champions League- Ex Milan, Maldini al Parco dei Principi per suo figlio Daniel

Al Parco dei Principi l'Atalanta aveva un ospite speciale: tra gli spalti era presente Paolo Maldini, ex capitano del Milan

Ieri sera, al Parco dei Principi di Parigi, è andata in scena PSG-Atalanta, terminata con un netto 4-0 da parte dei Campione d’Europa in carica. L’allenatore nerazzurro , Ivan Juric, ha deciso di schierare una formazione alquanto l’articolare: tanto spazio ai giovani. Tra i vari nomi presenti nell’11 titolare, ce n’era uno che brillava più di tutti: Daniel Maldini. L’ex giocatore del Milan, infatti, è partito titolare nel big match di Champions League .

Ex Milan, Maldini allo stadio per supportare suo figlio Daniel

Ma non è tutto. A rendere la serata ancora più speciale è, forse per lui, anche “pesante”, è stata la presenza di suo padre: Paolo Maldini. L’ex capitano e bandiera del Milan, nonché anche ex direttore tecnico, ha assistito alla gara di suo figlio direttamente dagli spalti del Parco dei Principi. Un vero e proprio banco di prova per il figlio d'arte che, con la titolarità di stasera, potrebbe guadagnarsi sempre più spazio nella formazione di Juric.