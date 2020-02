Verso Milan-Torino, Paqueta ritorna titolare dopo tre mesi

ULTIME NEWS MILAN – Nella giornata odierna Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati, in cui spicca l’assenza di Hakan Calhanoglu. Il turco ha riportato una lesione muscolare che lo terrà fuori per qualche giorno. Il suo posto verrà occupato da Lucas Paqueta che, in occasione di Milan-Torino, andrà a posizionarsi alle spalle di Zlatan Ibrahimovic. Il brasiliano non gioca titolare da Milan-Napoli data 23 novembre. Intanto ecco l’analisi tattica del match, continua a leggere >>>

