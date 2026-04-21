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Milan, buone notizie per Allegri: Fofana lavora in gruppo dopo i problemi del Bentegodi

Youssouf Fofana, centrocampista Milan
Il Milan prepara la sfida con la Juventus: Youssouf Fofana in gruppo a Milanello dopo i crampi di Verona, sospiro di sollievo per Massimiliano Allegri
Redazione PM

Il Milan riparte dal successo per 1-0 contro l’Hellas Verona e lo fa con una notizia rassicurante per Massimiliano Allegri. Nel primo allenamento settimanale a Milanello, tutti i giocatori a disposizione del tecnico hanno lavorato regolarmente in gruppo, compreso Youssuf Fofana.

Le condizioni del centrocampista francese classe 1999, uscito dal 'Bentegodi' a causa dei crampi, non destano preoccupazioni. Nessun problema fisico e pieno recupero in vista del prossimo impegno. Un segnale importante in un momento delicato della stagione, con la sfida contro la Juventus alle porte.

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La gara contro i bianconeri, in programma domenica 26 aprile a San Siro alle 20.45, rappresenta uno snodo decisivo nella corsa alla qualificazione in Champions League. Per quanto riguarda le scelte di formazione, è ancora presto per delineare l’undici titolare, ma l’orientamento sembra quello di confermare il blocco visto contro il Verona. L’unica possibile novità riguarda la fascia destra, dove Alexis Saelemaekers potrebbe tornare in campo dal 1' minuto al posto di Zachary Athekame.

L’Inter osserverà con attenzione il turno, perché in base ai risultati di Milan e Napoli la formazione di Chivu potrebbe laurearsi campione d’Italia già nella prossima giornata. Il Diavolo, però, pensa solo a sé stesso: testa alla Juventus, con l'obiettivo Champions ancora da conquistare.

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