Verso Milan-Juventus, Fofana a disposizione—
La gara contro i bianconeri, in programma domenica 26 aprile a San Siro alle 20.45, rappresenta uno snodo decisivo nella corsa alla qualificazione in Champions League. Per quanto riguarda le scelte di formazione, è ancora presto per delineare l’undici titolare, ma l’orientamento sembra quello di confermare il blocco visto contro il Verona. L’unica possibile novità riguarda la fascia destra, dove Alexis Saelemaekers potrebbe tornare in campo dal 1' minuto al posto di Zachary Athekame.
L’Inter osserverà con attenzione il turno, perché in base ai risultati di Milan e Napoli la formazione di Chivu potrebbe laurearsi campione d’Italia già nella prossima giornata. Il Diavolo, però, pensa solo a sé stesso: testa alla Juventus, con l'obiettivo Champions ancora da conquistare.
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