Arrivano brutte notizie per la Juventus di Spalletti e per tutti i suoi tifosi. Lo scorso venerdì il difensore bianconero Juan Cabal aveva abbandonato anticipatamente l'allenamento con la squadra alla Continassa per un forte fastidio all'adduttore della gamba sinistra.

Ovviamente, dopo questo fastidio, sono stati fatti degli esami strumentali nelle ultime ore, che però hanno evidenziato una lesione vera e propria che lo costringerà a stare lontano dal terreno di gioco per diverse settimane. Dopo Milik, anche Cabal darà forfait alla gara contro il Milan a San Siro, in programma domenica 26 aprile alle ore 20:45. Si prospetterà, però un vero e proprio spareggio per la Champions League: le due formazioni, infatti, si passano solamente 3 lunghezze. Chi avrà la meglio? Lo scopriremo solo vivendo.