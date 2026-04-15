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SERIE A

Verso Milan-Juventus, dopo Milik out anche Cabal: ecco l’esito degli esami

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Arrivano brutte notizie per la Juventus di Spalletti: Juan Cabal non prenderà parta al match contro il Milan a San Siro..
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Arrivano brutte notizie per la Juventus di Spalletti e per tutti i suoi tifosi. Lo scorso venerdì il difensore bianconero Juan Cabal aveva abbandonato anticipatamente l'allenamento con la squadra alla Continassa per un forte fastidio all'adduttore della gamba sinistra.

Ovviamente, dopo questo fastidio, sono stati fatti degli esami strumentali nelle ultime ore, che però hanno evidenziato una lesione vera e propria che lo costringerà a stare lontano dal terreno di gioco per diverse settimane. Dopo Milik, anche Cabal darà forfait alla gara contro il Milan a San Siro, in programma domenica 26 aprile alle ore 20:45. Si prospetterà, però un vero e proprio spareggio per la Champions League: le due formazioni, infatti, si passano solamente 3 lunghezze. Chi avrà la meglio? Lo scopriremo solo vivendo.

Ecco, di seguito, la classifica attuale in Serie A:

  • Inter 75

  • Napoli 66

  • Milan 63

  • Juventus 60

  • Como 58

  • Roma 57

  • Atalanta 53

  • Bologna 48

  • Lazio 44

  • Udinese 43

  • Sassuolo 42

  • Torino 39

  • Genoa 36

  • Parma 36

  • Fiorentina 35

  • Cagliari 33

  • Cremonese 27

  • Lecce 27

  • Verona 18

  • Pisa 18

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