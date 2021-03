U21, Slovenia-Spagna 0-3: Brahim Diaz autore di un assist / News

Brahim Diaz, trequartista del Milan, ha servito un assist al gol del momentaneo 1-0 firmato da Puado. Spagna sul velluto contro la Slovenia

Mentre l'Italia Under 21 non è andata oltre il pareggio contro la Repubblica Ceca (espulsione diretta per Sandro Tonali), la Spagna ha superato la Slovenia con un secco 3-0. Dopo Hakan Calhanoglu, protagonista con la sua Turchia, anche Brahim Diaz si è distinto con la maglia della sua nazionale, servendo un assist al gol del momentaneo 1-0 di Puado. L'ex Real Madrid dimostra continuità dopo il gol segnato con i rossoneri nella trasferta di Firenze. Ricordiamo, inoltre, che Spagna e Italia sono state inserite nello stesso girone dell'Europeo di categoria. Isco lascia il Real Madrid: è derby di mercato tra Milan e Inter