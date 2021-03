Turchia-Olanda 4-2, Calhanoglu ‘on fire’: gol e assist per il numero 10

In occasione della bella vittoria della Turchia contro l'Olanda, Hakan Calhanoglu si è reso protagonista del match con un gol e un assist

Hakan Calhanoglu è tornato. Il numero 10 del Milan è salto in cattedra in occasione del match vinto dalla sua Turchia contro l'Olanda per 4-2. L'ex Leverkusen ha prima fornito un assist per Burak Yilmaz, autore di una tripletta, e poi si è messo in proprio sfoderando la specialità della casa: il tiro dalla distanza. Un destro dai 25 metri che si è insaccato all'angolino e si è depositato alle spalle di Krul. Buone notizie per il Milan, che può contare su un giocatore che sta ritrovando finalmente la sua migliore condizione fisica.